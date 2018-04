Sword Art Online Fatal Bullet – Trailer zeigt kommende DLCs

Publisher Bandai Namco Entertainment möchte nach der kürzlichen Veröffentlichung des Shooter-RPGs „Sword Art Online: Fatal Bullet“ die Spieler mit kommenden DLCs weiterhin bei Laune halten und veröffentlicht einen neuen Trailer, welcher euch die DLCs präsentiert. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

In unserem Test hat der Titel einen soliden Eindruck hinterlassen und konnte vor allem durch die zugänglichen Gameplay-Elemente punkten. Der Publisher möchte die Fans auch weiterhin mit dem Titel unterhalten können und wird zukünftig die Spieler sequentiell und charakterspezifisch mit frischem Material versorgen. So können sich die Spieler auf drei DLCs freuen. Der erste DLC soll im Frühjahr erscheinen und wird die drei Charaktere Yamikaze, Dyne und Musketeer X bieten. Mit Musketeer X ist auch eine weibliche Vertreterin dabei, die bereits einigen Fans aus der zweiten Staffel von „Sword Art Online“ bekannt ist und von Hibiku Yamamura synchronisiert wird. Yamamura vertont auch Shisu in „Utawarerumono: Mask of Truth“. Im zweiten DLC werden Clarence und Shirley aus „Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online“ hinzugefügt und das dritte DLC integriert die Charaktere Alice und Eugeo aus „Alicization Arc“.

„Sword Art Online: Fatal Bullet“ ist seit dem 23.Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.