Surf World Series für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Das Entwicklerstudio Climax Studios haben heute Surf World Series für PS4, Xbox One und PC mit einem Trailer angekündigt.

In Surf World Series warten auf den Spieler 45 Singleplayer Herausforderungen in denen man an die Grenzen seiner Fähigkeiten gebracht werden soll. Das Spiel bietet auch einen Multiplayer Modus und Online Turniere in welchen bis zu 15 Surfer in drei verschiedenen Modi gegeneinander antreten können.

Wir bekommen die Möglichkeit an den 5 berühmtesten Stränden der Welt zu surfen, darunter Bells Beach, Australien und Waimea Bay, Hawaii. Euren Surfer könnt ihr nach euren wünschen gestalten, dazu sollen „tausende“ Anpassungsmöglichkeiten geboten werden. Während des Spielfortschritts steigt ihr im Rang auf und schaltet neue Boards, Muster, Neoprenanzüge und mehr frei.

Bei einem Surf Spiel sind die Wellen selbstverständlich nicht zu unterschätzen und so legen die Entwickler ein ganz besonderes Augenmerk auf eine natürliche Darstellung der Wellen.

Hier seht ihr den Trailer. Das Spiel soll 2017 erscheinen.

