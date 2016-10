Super Stardust Ultra VR im Test

Für uns gehörte nach der Gamescom Präsentation Super Stardust Ultra VR zu den Titeln die wir am meisten erwartet hatten. Das Spiel konnte uns auf der Gamescom derart mitreißen das es auf jeden Fall klar war das wir unbedingt zuschlagen mussten. Das haben wir natürlich auch gleich getan und wollen euch natürlich an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Dazu haben wir uns bei unserem Test aber auch hier wieder ganz auf die VR Komponente konzentriert. Das Spiel an sich ist ja eigentlich schon bekannt und wir wollen ja Super Stardust Ultra VR testen und nicht das klassische Super Stardust Ultra das den eigentlichen Lieferumfang des Spieles darstellt.

Super Stardust Ultra VR ist ein bereits seit längerem bekanntes und beliebtes Actionspiel. Die VR Variante auf die wir uns in unserem heutigen Test beziehen wollen bringt das klassische Spiel, inkl. einer optimierung für den VR Modus mit sowie einen eigens für Playstation VR konzipierten Modus, der ein bisschen an Battlezone erinnert. Natürlich konzentrieren wir uns heute nur auf die verbesserungen die Playstation VR sich bringt. Das eigentliche Spiel, Super Stardust Ultra VR sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein, stammt es doch aus dem Jahre 2007.

