Super Mario Odyssey ein nahezu perfektes Spiel, erste Testwertungen Online

„Super Mario Odyssey“ wird bereits morgen, am Freitag dem 27.Oktober, exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und wird derzeit mit Traumwertungen überschüttet. Der Plattformer scheint ein ganz heißes Eisen zu sein und Nintendo ist auf einem guten Weg. Bereits im März konnten die Japaner mit dem Action-Adventure „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ einen exklusiven Must-Have Titel auf den Markt bringen, welcher bei 106 Reviews einen weltweiten Wertungsdurchschnitt von beachtlichen 96% erreichen konnte, aber der kleine rote Klempner macht es sogar noch besser und kommt aktuell bei 42 Reviews auf einen weltweiten Wertungsdurchschnitt von erstaunlichen 98%.

Laut den internationalen Pressestimmen, soll es den Entwicklern von „Super Mario Odyssey“ außerordentlich gelungen sein, den spielerischen Wurzeln treu zu bleiben und diese gleichzeitig zu modernisieren. Damit schafft Mario mit Bravour den Sprung in die Moderne und läutet nach „Mario 64″einen neuen spielerischen Höhepunkt in der Spielreihe ein. Vor allem begeistert „Super Mario Odyssey“ mit einer Vielzahl interessanter Spielmechaniken, dem liebevollen Grafikstil und den abwechslungsreichen Welten.

Erste Testwertungen in der Übersicht: