Stylischer Trailer zu „Lost Soul Aside“ von der PSX 2017

Erinnert ihr euch an das Spiel „Lost Soul Aside“? Das Spiel wurde von zunächst nur einem Entwickler namens Yang Bing in Eigenregie entwickelt und hat durch Twitter viel Aufmerksamkeit bekommen. Seine leistung war sogar so beeindruckend, dass diesem sogar die Möglichkeit gegeben wurde ein eigenes Studio zu eröffnen. Diese Gelegenheit ließ er sich nicht entgehen und gründetet UltiZero Games.

Heute wurde ein neuer Gameplay Trailer veröffentlicht, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt. Das Spiel sieht fantastisch aus, Besucher der PSX bekommen sogar noch einiges mehr von dem Spiel zu sehen, denn vor Ort steht den Besuchern eine Stage Demo bereit. Das Gameplay Video stammt von dieser besagten Stage Demo. Im Video seht ihr Protagonist Kazer, welcher sich auf besonders stylische Art und Weise gegen unzählige Monster und einem Boss ähnlichem Wesen zur Wehr setzt. Das schnelle Hack & Slash Gameplay erinnert uns ganz stark an die Devil May Cry Reihe.

Im Moment gibt es noch kein Releasetermin für das Spiel, welches zunächst nur für die Playstation 4 angekündigt wurde. Die Verantwortlichen gaben aber auch bereits bekannt, dass es sich hierbei um einen Zeit-Exklusiven Deal mit Sony handelt, demnach erscheint das Spiel nach einiger Zeit auch für andere Plattformen, denkbar wäre der PC und die Xbox one.