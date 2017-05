STRAFE ab sofort für PC und Playstation 4 erhältlich

Die Verantwortlichen von Devolver Digital und Pixel Titans veröffentlichten heute ihren Roguelike Retro-Shooter „STRAFE“ über den Playstation Store und Steam. Darüber hinaus haben wir für euch den Launch-Trailer unterhalb des Artikels eingebunden und einen neu veröffentlichten Fake-Film Trailer.

„Das rasante Werk der Pixel Titans ist ein Liebesbrief an die FPS-Klassiker der 90er. STRAFE ist ein Roguelike Ego-Shooter, der computer-generierten Fotorealismus an seine Grenzen und Hardcore-Sci-Fi-Action in unvorstellbare Bereiche bringt. Ihr seid ein Schläger auf einer unglaublich gefährlichen Mission am Rande der Galaxie. Ihr habt lediglich ein Leben, während ihr durch die albtraumhaften Gebiete von Strafe navigiert. Wenn ihr sterbt, ist nichts, wie es vorher war. Das Spiel ist schnell und dynamisch, mit mehr als 30 Waffen und 20 blutdurstigen Feinden“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.