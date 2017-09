Steins;Gate Elite: TGS 2017 Trailer zeigt erste Gameplay Szenen

Entwickler 5pb veröffentlichten im Rahmen der TGS 2017 einen ersten Gameplay Trailer ihres kommenden visuell Novel Spiels „Steins;Gate Elite“, welches im Frühjahr 2018 für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch veröffentlicht werden soll. Leider gilt das Releasedatum nur für den japanischen Markt, ob und wann eine Version im Westen erscheint ist derzeit nicht bekannt.

Die Entwickler wollen mit ihrem neusten Werk ein „voll animiertes Adventure“ abliefern, was man auch gut an dem gezeigten Material sieht. Die Handlung umfasst alle 24 Episoden des originalen Animes „Steins;Gate“ und wird den Spielern sogar die Möglichkeit bieten eigene Entscheidungen zu treffen und so den Verlauf der Story in eine Richtung zu lenken, die vom Anime abweichen wird. An dem Projekt ist auch das Anime Studio Whitefox beteiligt, die für die Animationen zuständig sein werden.

Unglaublich, es erinnert einen gar nicht mehr an ein Spiel, sondern als würde man eher gemütlich auf der Couch sitzen und sich den Anime ansehen. Ich persönlich hoffe auf ein Release auch hierzulande, denn das gezeigte Material macht definitiv Lust auf mehr, darüber hinaus bin ich gespannt zu sehen welche Wege die Handlung abseits des Animes einschlagen wird. Was sagt ihr zu dem Gameplay Video?