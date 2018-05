State of Decay 2 – Erste internationale Testwertungen veröffentlicht

Für Microsofts kommendes Action-Survival-Game „State of Decay 2“ sind die ersten internationalen Testwertungen veröffentlicht worden und verraten ob die Entwickler von Undead Labs die Erwartungen an das Sequel erfüllen konnten.

Am 22.Mai 2018 werden Publisher Microsoft und Entwickler Undead Labs das Zombie-Survival-Spiel „State of Decay 2“ für die Xbox One und Windows 10 veröffentlichen. Wer sich für die Ultimate Edition entscheidet, kann sogar bereits ab dem heutigen Tag loslegen. Wer sich jetzt fragt, was der Titel so taugt, der kann sich die veröffentlichten Rezensionen der internationalen Fachpresse ansehen.

Laut Fachpresse soll „State of Decay 2“ ein forderndes, aber auch ungemein befriedigendes Survival-Gameplay bieten und verglichen mit dem Vorgänger einen deutlichen technischen Fortschritt gemacht haben. Der Mehrspieler-Modus wird als ein wertvoller Zusatz angesehen, wobei das Kampfsystem weiterhin enttäuscht und auch die Tutorials sollen nicht ausführlich genug sein.

Testwertungen in der Übersicht