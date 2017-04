Starblood Arena im großen VR Test

Mit Starblood Arena ist von Sony ein neuer VR Shooter erschienen. Wir haben unsere Playstation VR Brille wieder ausgepackt und das Spiel einem ausführlichen Test für euch unterzogen. Lest und seht selbst wie sich das Spiel in unserem Test schlagen konnte und vor allem ob es sich bei diesem Spiel zuzuschlagen. Immerhin ist der Titel mit knapp 40 Euro nicht gerade superteuer und kann uns hoffentlich lange begeistern. Vielleicht hat Starblood Arena ja sogar die Chance zu einem Must-Have zu werden. Wir haben es für euch herausgefunden!

In Starblood Arena spielt ihr einen Piloten der es sich zur Aufgabe gemacht hat… schwachsinn, eine Aufgabe habt ihr nicht! Ihr messt euch mit anderen Spielern in heißen Gefechten, in dreidimensionalen Arenen. Natürlich ist es nicht ganz einfach hier den Überblick zu bewahren, umso wichtiger ist es das ihr Schiff und Arena beherrscht. In verschiedenen Spielmodi, die ihr aber auch alle alleine spielen könnt, messt ihr euch mit echten Gegnern zur belustigung des Publikums. Wir haben uns ein paar Stunden ins Cockpit geklemmt und für euch herausgefunden ob sich das Spiel lohnt.

