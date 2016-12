Star Wars Rouge One X-Wing VR Mission im Video

In unserem Adventskalender haben wir es euch ja schon angekündigt, jetzt ist es endlich so weit. Wir präsentieren euch und allen Star Wars Fans die Reaktionen auf die Star Wars Rouge One X-Flügler VR Mission, die es seit Nikolaus gratis für Playstation VR gibt. Wir haben die komplette Mission in einem Video für euch gespielt und freuen uns auf eure Reaktionen. Eigentlich solltet ihr dieses Gameplay schon deutlich früher zu sehen bekommen haben, aber leider gab es da ja technische Schwierigkeiten in Form von Updates und Installationen die der spontanen Veröffentlichung im Weg standen. Vielleicht ist die VR Mission durchaus ein interessanter Grund sich auch jetzt noch Star Wars Battlefront zuzulegen…

