Star Wars Battlefront 2 im Test – Aufreger oder Schund?

In den letzten Wochen und Monaten ist die kontroverse um EA´s Star Wars Battlefront immer größer geworden. Wir hatten uns Zeit Weilens überlegt ob wir uns überhaupt auf den Zug setzen wollen und uns an der Diskussion über das Spiel beteiligen möchten. Nachdem EA die Mikrotransaktionen aus dem Spiel genommen hat, die zu so vielen Beschwerden geführt haben ist die Diskussion eigentlich nur noch schlimmer geworden. Dennoch wollen wir es uns nicht nehmen lassen eine eigene Meinung zum Spiel haben zu dürfen. Aus diesem Grund werden wir Schwerpunktmäßig auch das Spiel behandeln und nicht das drumherum was Fans und Pressekollegen so losgetreten haben.

Star Wars Battlefront 2 ist der lang ersehnte Nachfolger des Multiplayerhits Star Wars Battlefront. Im Zweiten Teil haben die Entwickler diesmal eine Singleplayer Story integriert, da die Fans ja damals gemeckert hatten das es keine geben würde. Die Story soll das Bindeglied zwischen den klassischen Star Wars Filmen und den kommenden Filmen darstellen. Ob das gelungen ist und vor allem was Star Wars Battlefront 2 kann haben wir in einem ausführlichen Test für euch herausgefunden.