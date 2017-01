Square Enix startet Kickstartet Kampagne zu Undungeon

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass UnDungeon, ein von Genre-Klassikern inspiriertes Action-Rollenspiel samt Rogue-Elementen, mit der Unterstützung von Square Enix Collective auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter erschienen ist. Das Spiel wird vom in Düsseldorf ansässigen Studio Laughing Machines entwickelt und benötigt für seine Veröffentlichung auf dem PC 50.000 Euro.

UnDungeon spielt in einer wunderschönen und geheimnisvollen Welt, die auf dem Prinzip des Multiversums basiert, in dem mehrere Parallelwelten in einem Ereignis namens „Der Umbruch“ zu einer einzigen Dimension verschmolzen sind. Es kombiniert herausfordernde, temporeiche Kämpfe mit wundervoller, handgezeichneter Pixel-Kunst, traditionellen Rollenspielmechaniken und Rogue-Elementen. In der Rolle eines der sieben Vorboten, die aus einer durch den Umbruch zerstörten Welt gekommen sind, nimmt UnDungeon den Spieler mit auf eine übernatürliche Reise durch eine dynamische, prozedural generierte Umgebung.

„UnDungeon wurde von der Collective-Community begeistert aufgenommen und wir freuen uns sehr, das Team bei seiner Kickstarter-Kampagne zu unterstützen.“, sagt Phil Elliott, Leiter der Indie-Spiele-Entwicklung bei Square Enix. „Das Spiel sieht nicht nur wunderbar aus und bietet eine großartige Atmosphäre, es war auch eine Freude, mit dem Team zu arbeiten – und wir wünschen dem Titel nun nur das Beste für diese Kampagne!“

Über UnDungeon:

• Temporeiches Action-RPG-Gameplay

Wunderschöne Grafik im Pixel-Stil

Mix aus Rogue- und RPG-Gameplay-Elementen

Tiefgehende, fesselnde Geschichte

Die neuesten Informationen zu UnDungeon finden sie hier:

Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/laughingmachines/undungeon-pixelart-action-rpg-with-roguelike-eleme

Square Enix Collective: https://collective.square-enix.com/projects/270/undungeon

