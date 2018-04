Spider-Man – Neue Details zu Mary Jane Watson und Peter Parker

In einem aktuellen Interview verriet der verantwortliche Creative Director des kommenden Action-Adventures „Spider-Man“, Bryan Intihar, weitere Details zu den spielbaren Charakteren Mary Jane Watson und Peter Parker.

Demnach werden die zuständigen Entwickler von Insomniac Games Mary Jane Watson in einem ganz neuen Licht präsentieren, denn sie arbeitet als investigative Journalistin für den Daily Bugle. „Mary Jane wird viele Leute in diesem Spiel überraschen. Viele Leute. Sie ist eine meiner Lieblingsfiguren im Spiel“, so Intihar. Mary Jane Watson und Peter Parker haben sich zu Beginn der Spielhandlung bereits seit knapp einem halben Jahr nicht mehr gesehen, wobei sie seit einigen Jahren eine On-Off-Beziehung führen. Sie kennt Spider-Mans wahre Identität und weiß sich durchaus in brenzligen Situationen zu helfen. „Als sie in den 60er Jahren vorgestellt wurde, war es nicht ungewöhnlich, dass ein Charakter nur das Liebesinteresse oder die Jungfrau in Not oder anderen veralteten Rollen war. Also dachten wir: ‚Was können wir tun, um ihr mehr Handlungsfähigkeit zu geben?'“, betonte Co-Autor Christos Gage.

Peter Parker hingegen ist als Wissenschaftler angestellt, wobei Insomniac Games noch nicht den Arbeitgeber verraten hat. Dennoch kämpft Parker weiterhin mit den Problemen des Alltags, deshalb sei er gelegentlich knapp bei Kasse und könne seine Karriere nicht zufriedenstellend verfolgen. Abschließend sagte Intihar: „Er steht kurz davor, erwachsen zu werden, und er beschäftigt sich mit vielen Dingen, mit denen Menschen in diesem Alter zu tun haben – Studentenkredite, versuchen, eine Karriere zu beginnen, mit Geld zu kämpfen – jede Menge Dinge.“

„Spider-Man“ wird am 07. September 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.

Quelle: PushSqaure