Spider-Man – Insomniac Games würde gern die Qualität eines First-Party-Titels abliefern

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Insomniac Games werden am 07. September 2018 das Open-World-Action-Adventure „Spider-Man“ exklusiv für die Playstation 4 veröffentlichen und wie Creative Director Bryan Intihar in einem Interview mit The Telegraph betont, sei das Studio zwar kein First-Party-Studio von Sony, werde man aber dennoch die Qualität eines First-Party-Titels abliefern.

Intihar selbst sei ein großer Fan von Sonys First-Party-Spielen wie Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus und auch dem heute veröffentlichten God of War. „Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit Sony zusammen, nicht wahr? So aufgeregt ich war, mit Marvel zu arbeiten, genau so aufgeregt war ich, wieder mit Sony zu arbeiten“, so Intihar. „Ich bin so beeindruckt von dem, was ihre First-Party-Studios machen und verehre es: Schau dir Guerilla an, was sie mit Horizon Zero Dawn gemacht haben. Natürlich ist Naughty Dog dabei, mit denen wir eine lange Freundschaft haben. Ich bin ein gigantischer God of War-Fan und ich denke, was Cory Barlog und das Team in Santa Monica machen, ist unglaublich. Und schau dir Sucker Punch an und was sie mit ihrer neuen IP machen.“

Intihars Ansicht nach müsse Insomniac Games mindestens dieselbe Qualität sowie das Niveau liefern, das auch andere exklusive Spiele bereits geliefert haben. Er und das Studio seien stolz darauf „Teil dieses Monsters“ zu sein. Ob „Spider-Man“ die hoch angesetzten Ziele erfüllen kann, werden wir spätestens am 07. September 2018 erfahren. Auf uns macht der Titel jetzt schon einen großartigen Eindruck und könnt der beste „Spider-Man“-Titel überhaupt werden.

Quelle: Comicbook.com