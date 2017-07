Spider-Man: Entwickler geben Hinweis auf Größe der Spielwelt

Insomniac Games, die Entwickler hinter dem kommenden exklusiven Playstation 4 Spider-Man Spiels, haben sich in den letzten tagen und Wochen bereits mehrfach zum Titel geäußert. Demnach wissen wir bereits, dass wir selbst entscheiden können wie wir unsere Feinde Konfrontieren. Wir können hineinstürmen und uns dem offenen Kampf stellen, wir können aber auch auf Spider-Mans Stealth-Fähigkeiten setzen und die Gegner lautlos ausschalten. Aber eine Sache werdet ihr ganz sicher nicht tun können und das ist das Töten von Gegnern, das sei gegen Peter Parkers Philosophie und so werden stylishe Animationen eingeleitet, wenn ein Gegner zum Beispiel von einem Dach zu fallen droht.

Via Twitter fragte nun ein Fan die Entwickler, wie Groß die Stadt New York City in Spider-Man im Vergleich zur Größe der Spielwelt aus The Witcher 3 ausfallen würde, doch laut Insomniac Games sei dieser Vergleich nicht so einfach auszumachen. Spider-Man wird jedoch mehrfach größer ausfallen als ihr exklusiver Xbox One Titel Sunset Overdrive. Zuletzt hieß es, dass Spider-Man vier bis sogar sechs Mal größer ausfallen wird als Sunset Overdrive.

Spider-Man soll in der ersten Jahreshälfte 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht werden.

That's not a comparison we can really make. It's several times larger than Sunset City was tho — Insomniac Games (@insomniacgames) July 9, 2017