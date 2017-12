Spellforce 3 mit einem Launch-Trailer veröffentlicht

Publisher THQ Nordic und die zuständigen Entwickler von Grimlore Games haben den Echtzeitstrategie-Rollenspiel-Mix „Spellforce 3“ exklusiv für den PC veröffentlicht. Passend zum Launch veröffentlichten die Verantwortlichen gleich auch einen Launch-Trailer, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt.

Mit „Spellforce 3″ möchte man die Reihe wieder zum alten Glanz führen und erfolgreich die stärken eines Rollenspiels mit den stärken eines Echtzeitstrategie-Titels kombinieren und den Spielern so eine komplett neue Erfahrung zu liefern. Rollenspiel-typisch gilt es zunächst einen Helden zu erschaffen und anzupassen, diesen auf zu leveln und die gewünschten Fähigkeiten auszuwählen. Darüber hinaus werdet ihr eine riesige Armee zusammenstellen können, um mit dieser in riesige Schlachten zu ziehen. Alles verpackt in einer epischen Story:“Die tiefgründige Geschichte im SpellForce-Universum kann ohne Vorkenntnis der bisherigen SpellForce-Titel gespielt werden. Echte Fans werden trotzdem viele interessante Querverbindungen entdecken“, so die Entwickler. Zudem stehen in der Multiplayer-Komponente verschiedene Spielmodi zur Verfügung, welche sowohl kooperativ als auch kompetitiv gespielt werden können.