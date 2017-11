Spellforce 3: Fraktion der Nortander im neuen Trailer vorgestellt

Wie die Verantwortlichen von THQ Nordic bereits in diesem Jahr bekannt gaben, wird „Spellforce 3“ am 07.Dezember exklusiv für den PC erscheinen. Die beliebte Marke bietet eine Mischung aus klassischer Echtzeit-Strategie und Rollenspiel. Passend zum nahenden Release macht das Unternehmen mit einem neuen Trailer auf das Spiel aufmerksam, in welchem die Fraktion der Nortander näher vorgestellt wird. Den besagten Trailer findet ihr wie immer unterhalb des Artikels.

„Die tiefgründige Geschichte im SpellForce-Universum kann ohne Vorkenntnis der bisherigen SpellForce-Titel gespielt werden. Echte Fans werden trotzdem viele interessante Querverbindungen entdecken. Erstelle deinen eigenen Helden und entwickle seine Fähigkeiten ganz nach deinen Wünschen! […] Stelle deine eigene Armee zusammen und kämpfe mit ihr in riesigen Schlachten. Benutze fortschrittliche Taktiken, um mit deiner RTS-Armee deine Gegner zu besiegen“, so THQ Nordic.

Die Entwickler wollen mit „Spellforce 3“ zurück zu den Wurzeln der Spellforce-Saga und die besten Elemente aus den beiden Genres Rollenspiel und Echtzeitstrategie elegant vereinen. Die Spieler tauchen dabei in die von Krieg zerrüttetet Fantasiewelt Eo ein, befehligen ihre Truppen, steigern das Level ihrer Helden, rüsten diese aus und verleihen ihnen Fähigkeiten.