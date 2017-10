Southpark die rektakuläre Zerreißprobe im Test

Gestern war es soweit, das neue Southpark Spiel ist erschienen, aus zeitlichen Gründen gibts das Review leider erst heute. Ob sich the fractured But whole, oder zu Deutsch die rektakuläre Zerreißprobe, zu kaufen lohnt. Wir hatten in den letzten Tagen die Chance uns mal ordentlich die Darmwinde durch die Nase zu ziehen und festzustellen ob wir uns den Arsch für dieses Spiel aufreißen wollen, oder nicht.

Ubisoft präsentiert uns ein neues Abenteuer rund um Cartman und die bunte Truppe von Viertklässlern. Alles beginnt an einem Verhängnisvollen Tag an dem „Der Coon“ in der Zeit zurück reisen muss um die alte Truppe wieder zusammen zu trommeln. Die Superheldenliga von Southpark ist gefragt, schreckliches passiert in der Nachbarschaft, Katzen verschwinden und niemand weiß wohin. Ganz Southpark ist in Angst und Schrecken und nur Coon & Friends können die Stadt retten!

HINWEIS: Die hier gezeigten Screenshots tragen teilweise das Logo des Spieles. Dabei handelt es sich um Pressematerial. Das Pressematerial zeigt ein realistisches Abbild des Spieles. Es gibt keinerlei Unterschiede zwischen Pressematerial und finaler Version.