South Park Die rektakuläre Zerreißprobe: Der Launch-Trailer ist da und Test-Wertungen in der Übersicht

Nach mehrfachen Verschiebungen erreichte „South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe“ vor kurzem endlich den Gold-Status und wurde heute, dem 17.Oktober 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Worauf sich die Spieler gefasst machen müssen präsentiert der veröffentlichte Launch-Trailer, welchen wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

Worum es im Nachfolger zu „South Park: Der Stab der Wahrheit“ genau geht, verrät euch die offizielle Beschreibung zum Titel:“Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Strassen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Jeder Superheld hat seinen Ursprung und die Coon & Friends sind da keine Ausnahme. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des ‚Neuen‘. Sie legen ihre Hintergrundgeschichte fest, stellen ihre einzigartigen Kostüme zusammen und machen sich ihre Furz-basierten Kräfte aus zahlreichen Heldenklassen zu Nutze, um ihren eigenen originellen Helden zu erschaffen.“

Darüber hinaus sind bereits die ersten internationalen Testwertungen zum Titel veröffentlicht worden, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Test-Wertungen in der Übersicht