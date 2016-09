Sony will agressiv auf den Mobil Gaming Markt eingreifen

Sonys Chief Executive Kaz Hirai lobte gegenüber der Financial Times jetzt den großen Erfolg von Pokemon Go und Nintendo. Auch wenn Nintendo eigentlich so gut wie nichts an Pokemon Go verdient, zumindest gegenüber dem was Entwickler Niantic damit verdient. Immerhin reicht die Kohle die die Jungs und Mädels bei Niantic abschöpfen offenbar dafür das aktuelle TV-Magazine schon davon berichten wieviel Pokemon Go Jahr um Jahr einspielt… ihr bemerkt!? Ja wir reiten mal wieder auf professionellem Journalismus rum. Trotzdem hat Pokemon Go bereits genug Kohle eingespielt um als Rekordpsiel gefeiert zu werden. Selbst bei uns hat Pokemon Go eine eigene Pokemon Go Themenseite erhalten!

Sony hat sich nun aber auch entschlossen den langen Weg zu gehen und will laut Hirai agressiv in den Mobile Markt vordringen. Sony könnte durchaus einiges erreichen, wenn zum Beispiel Playstation VR mit Android Handy´s zusammen funktioniert, wenn VR Spiele auf für Android umgesetzt würden oder andere Spieleklassiker auf Handies portiert würden. Passende Controller gibt es bereits. Auch Playstation Vita und PSP Titel könnte Sony ohne Probleme anständig portieren.

Einen ersten Ansatz gab es bereits, doch Sony hat damals sein Mobile Gaming Portal eingestampft. Bereits im April diesen Jahres hatte Sony die „ForwardWorks Corporation“ gegründet. Ein Unternehmen das speziell dafür geschaffen wurde bekannte Playstation Marken aufs Handy zu bringen. Allerdings ist das Ganze bisher nur für Japan und China geplant. Ob, wie und wann Sony auch auf dem europäischen Markt einen vorstoß wagen wird bleibt derzeit noch offen. Wir würden es jedenfalls begrüßen!

