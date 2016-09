Sony verschiebt Gran Turismo Sport auf 2017

Sony Computer Entertainment kündigte bereits gestern Abend an das Gran Turismo Sport auf 2017 verschoben wurde. Wie Kazunori Yamauchi von Polyphony Digital in einem Statement sagte wolle man den hohen Ansprüchen Gerecht werden und jetzt lange genug an dem Spiel gearbeitet. Man wolle trotz der langen Entwicklungszeit jetzt kein Spiel schneller auf den Markt bringen als man damit zufrieden ist. Es fehle Gran Turismo Sport noch an einigen Ecken und man habe den Anspruch das beste Gran Turismo Erlebnis aller Zeiten bieten zu können.

Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital: Der Titel war von Anfang an eines unserer anspruchsvollsten Vorhaben, bei dem die neuesten Technologien wie physikbasiertes Rendering und Sounddesign sowie der Scapes-Fotomodus zum Einsatz kommen. Indem wir diese neuen Funktionen mit dem ebenfalls neuen Sportmodus kombinieren, bieten wir euch ein spannendes Rennerlebnis, das es so noch nie gab. Jedes Mal, wenn wir neues Gameplay veröffentlicht haben, waren wir von den begeisterten Reaktionen beeindruckt und geehrt. Das geplante Veröffentlichungsdatum im November nähert sich allerdings mit großen Schritten, und wir brauchen mehr Zeit, um GT Sport wirklich perfekt zu machen – schließlich steht das Rennerlebnis eindeutig an erster Stelle! Wir können zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein neues Datum für die Veröffentlichung nennen, doch ihr könnt euch sicher sein, dass GT Sport unser bisher bestes Gran Turismo-Spiel wird. GT Sport wird im Laufe des Jahres noch auf einigen Gaming-Events vorgestellt werden. Ich hoffe, viele von euch haben dabei die Gelegenheit, GT Sport mit all seinen brandneuen, spannenden Features aus nächster Nähe zu erleben. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Wir werden euch natürlich auf dem laufenden halten, was Gran Turismo Sport angeht. Den Trailer haben wir bereits für euch veröffentlicht.

