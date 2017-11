Sony Interactive Entertainment kündigt Live-Stream zu den PlayStation Awards 2017 an

Wie bereits im letzten Jahr, wird Sony Interactive Entertainment Asia, auch in diesem Jahr die erfolgreichsten Playstation-Titel des Jahres 2017 küren. Hierzu werden die PlayStation Awards 2017 abgehalten, welche am kommenden Donnerstag, dem 30.November 2017, um 17 Uhr japanischer Ortszeit im Grand Prince Hotel New Takanawa stattfinden wird. Sony Interactive Entertainment Asia gab darüber hinaus bekannt, dass das Event auch über einen Live-Stream mitverfolgt werden kann.

Wer das Event live miterleben möchte, der kann dies ab dem 1. Dezember um 9 Uhr unserer Zeit tun. Den entsprechenden Link zum Live-Stream findet ihr unterhalb des Artikels. Bei den Playstation Awards 2017 werden die bestverkauften PlayStation-Titel in Japan und Asien ausgezeichnet. Bereits seit 1994 hält Sony das jährlich stattfindende Event ab, wobei Titel die sich über 500.000 Mal verkaufen konnten mit dem Gold-Award ausgezeichnet werden. Spiele die sich mehr als eine Million mal verkaufen konnten erhalten den Platin-Award. Zudem werden zusätzlich noch weitere Awards vergeben, wie der “User Choice Award“, der “PlayStation Network Award”, der “Indie & Developer Award” oder der „PlayStation VR Award“