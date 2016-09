Sony bestätigt: Neue PS4 Modelle

Das Sony eine neue Playstation 4 im Petto hat, haben die Jungs ja selber schon zugegeben. Die PS4 Neo steht in den Startlöchern, ist aber offiziell noch nicht angekündigt, bzw. es sind noch keine Details bekannt. Auch die aktuell seit bereits 2 Wochen bekannte Playstation 4 Slim ist kein wirkliches Geheimnis mehr. Der Playstation 4 Slim Leak führte bereits zu sehr viel aufsehen. Wurde anfangs noch daran gezweifelt das die Bilder echt wären bestätigten sich die Gerüchte, aus dem arabischen Raum, sehr schnell unanzweifelbar.

Ein Leck in der Logistick bei Sony hatte wohl dazu geführt das einige arabische Händler zwar dumm aus der Wäsche geschaut haben müssen, aber wohl achselzuckend die neue Lieferung in den Laden gestellt und verkauft haben. Jetzt bestätigte Playstation Korea auf der offiziellen Homepage das man in dieser Woche eine neue Konsole vorstellen will. Welche das wohl sein wird!?

Wir haben für euch natürlich auch detaillierte Bilder der Playstation 4 Slim zusammengestellt. Auch die ersten Infos zur Hardware der Playstation 4 Slim gab es bereits.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…