Son-Goku präsentiert sich im Stylischen Charakter-Trailer zu „Dragon Ball FighterZ“

Die Beat´Em´up Experten von Arc System Works werkeln gerade an ihrem nächsten Kampfspiel namens „Dragon Ball FighterZ“ und veröffentlichen nun einen Charakter Trailer zu Son-Goku, welcher euch das Spiel noch einmal in Erinnerung rufen soll. Eine geschlossene Beta für Playstation 4 und Xbox One User erfolgt noch diesen September. Während Playstation 4 Spieler sich über folgenden Link mit ihrer PSN-ID dafür registrieren können, müssen Xbox One Spieler Teil des sogenannte „Xbox Insider-Programm“ sein. Die Beta soll vom 16.September 2017 bis zum 18.September 2017 laufen und folgende Kämpfer für euch bereit stellen: Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, Cell, Buu, Frieza, Krillin, Piccolo, Android 16 und Android 18.

Wir durften auf der Gamescom bereits selbst den Titel anspielen und waren erstaunt über die Authentizität und die Intensität des Titels, gegenüber der beliebten Anime Serie. Unseren Artikel zur Anspielsession findet ihr hier. Im Trailer werden euch Son-Gokus Fähigkeiten eindrucksvoll zur Schau gestellt. „Dragon Ball FighterZ ist eine Traumkombination aus klassischen 2D-Fighting-Game-Mechaniken und dem Dragon Ball-Universum, einer der beliebtesten und ikonischsten Anime-Franchises weltweit“, so die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment.