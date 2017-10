So viel Platz benötigt ihr für „Assassin’s Creed Origins“

Bereits am 27.Oktober wird Ubisoft das neuste Assassin´s Creed Abenteuer namens „Assassin’s Creed Origins“ veröffentlichen und wer sich bereits gefragt hat wie viel Platz man auf der Festplatte freischaufeln muss, um ins neuste Action Adventure eintauchen zu können, für den haben wir eine Zahl. Naja, zumindest was die Xbox One Version anbelangt, denn im Xbox Store ist der Eintrag zu „Assassin’s Creed Origins“ um die Downloadgröße ergänzt worden.

Demnach werden Xbox One Besitzer 42,3 Gigabyte herunterladen müssen, bevor sie sich im antiken Ägypten verlieren. Inwieweit sich die Downloadgrößen der PC- und PS4-Versionen von der Xbox One Version unterscheiden werden, ist derzeit nicht bekannt.

Mit „Assassin’s Creed Origins“ möchte Ubisoft euch die Ursprungsgeschichte der geheimnisvollen Assassinen-Bruderschaft aufzeigen. Ihr schlüpft in die Rolle von Bayek, entdeckt die Geheimnisse hinter den Pyramiden, den vergessenen Mythen und den letzten Pharaonen.