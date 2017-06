So viel Platz benötigt „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ + neue Trailer

Neue Spiele nehmen immer mehr Festplattenspeicher in Anspruch, um so erfreulicher ist es zu hören, dass die Remaster Sammlung „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy“ nur 23 GB an Speicherplatz auf eurer Festplatte einnehmen wird.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy beinhaltet, wie ihr sicher bereits wisst, die Spieleklassiker „Crash Bandicoot“, „Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back“ und „Crash Bandicoot 3: Warped“. Die Titel wurden komplett überarbeitet und der heutigen HD-Technologie angepasst. Kosten soll die Sammlung um die 40 Euro und ist bereits ab morgen, dem 30. Juni 2017 vorerst exklusiv für die Playstation 4 zu haben.

Darüber hinaus veröffentlichte Activision zwei neue Gameplay Trailer, welche die Vorfreude auf den baldigen Release schüren sollen.