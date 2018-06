So finden Sie heraus, ob es sich um ein sicheres online Casino handelt

Zu keiner Zeit waren so viele Besucher im online Casino wie in der heutigen Zeit. Virtuelle Spielbanken erfreuen sich größter Beliebtheit! Unternehmer haben das natürlich längst bemerkt und möchten ebenfalls ein Stück vom Kuchen abhaben und möglichst viele Kunden für sich verbuchen. Durch das große Angebot an online Casinos haben selbst Kenner der Szene kaum noch Überblick.

Aber wie finden Spieler heraus, ob es sich um ein sicheres bzw. seriöses Casino handelt oder es sich um ein schwarzes Schaf handelt?

Überprüfen der Lizenz

Bevor sich Spieler im online Casino anmelden, sollten sie sich unbedingt vergewissern, dass es eine gültige Lizenz aufweist. Dadurch ist gewährleistet, dass Zufallsgeneratoren zuverlässig arbeiten, dass Ein- und Auszahlungen sicher getätigt werden und der Spielerschutz groß geschrieben wird. Bekannte und beliebte Lizenzen sind unter anderem:

Malta Gaming Authority

Gibraltar

Alderney

Isle of Man

Neben diesen bekannten Lizenzvergebern haben sich auch andere wie Curacao und Kahnawake mittlerweile am Markt bewährt. Finden Kunden ein Casino mit Lizenz, die nicht bekannt ist, sollten sie sich erst darüber informieren.

Ein- und Auszahlungsarten

Ein seriöses online Casino bietet nur Zahlungsmethoden durch verschlüsselte Übertragung an. Dadurch wird sicher gestellt, dass keine Dritte unbefugt an persönliche Daten gelangen. Sichere Zahlungsarten sind z.B. Neteller, Skrill, Banküberweisung, Paypal und viele mehr. Möchten Kunden absolut keine Angaben machen, empfehlen sich online Casinos, die Paysafecard Zahlungen anbieten. Für Auszahlungen benötigen Spieler jedoch ein zusätzliches Konto, da die Paysafecard nicht für Geldempfänge geeignet ist.

Der Kundensupport

In einigen online Casinos können Besucher schon vor ihrer Anmeldung Kontakt mit Mitarbeitern aufnehmen. So können sie schon vorher überprüfen, ob Fragen zuverlässig beantwortet werden oder sie bei Problemen keine Hilfe erhalten. Ein Live Chat, der ganztägig angeboten wird, ist mittlerweile fast zum Standard in seriösen Casinos geworden. Auch kostenlose Servicerufnummern sind hilfreich und können den Chat ersetzen. Wird nur eine E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme angeboten, sollten Spieler vorher in Erfahrung bringen, wie lange die Beantwortung in der Regel dauert.

Übersichtlich gestaltete Webseite

Damit Kleingedrucktes nicht übersehen wird, sollten Benutzer nur virtuelle Spielbanken besuchen, die übersichtlich gestaltet sind. Umsatzbedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen und Impressum sollten leicht zu finden und lesen sein. Den nicht nur eine schöne Aufmachung, sondern auch die Übersichtlichkeit sollte vorhanden sein.

Eigene Recherche durchführen

Um herauszufinden, ob ein online Casino zuverlässig Auszahlungen tätigt und der Support funktioniert, können Spieler Bewertungen im Internet lesen. Diese sind von echten Kunden geschrieben. Erfahrungen von Spielern sind nämlich viel nützlicher wie sämtliche Werbung. Informieren können sich Glücksspieler für diesen Zweck auf sozialen Plattformen oder in Blogs.

Zusätzliche Kriterien bei der Wahl des online Casinos

Oben genannte Punkte helfen bei der Auswahl eines seriösen und sicheren online Casinos. Neben diesen Faktoren prüfen Spieler das Angebot. Automatenspieler suchen am besten eine digitale Spielhalle mit einer bunt gemischten Auswahl an Slots, damit auch auf Dauer keine Langeweile aufkommt. Tischspielern ist anzuraten, Wert auf Live-Tische zu legen, damit sie zu Hause das Feeling eines echten Casinos haben.

Damit das Angebot von Boni bestens ausgereizt werden kann, sollten Spieler die Aktion mit ihrem persönlichen Spielverhalten decken. Die Umsatzbedingungen sollten so gestaltet sein, dass Nutzer auch die Chance haben, einen Gewinn einzukassieren.

Da sich Spieler immer ein finanzielles Budgetlimit setzen sollten, bringen sie am besten vorher in Erfahrung, ob sich dieses mit den Tischlimits deckt. Möchten Nutzer nur mit kleinen Einsätzen spielen, suchen sie ein Casino aus, wo dies auch möglich ist. Viele Casinos bieten beispielsweise Slots an, die bereits ab einem Cent bedient werden können.

High Roller wählen ein online Casino aus, dass hohe Tischlimits aufweist, damit sie ihre hohen Einsätze tätigen können und die Chance auf große Gewinne haben.