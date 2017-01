SNIPER ELITE 4 IM VERTRIEB BEI NBG

Der britische Publisher Sold Out und Entwickler Rebellion haben die Vertriebsrechte für den deutschsprachigen Raum für Sniper Elite 4, den aktuellsten Teil der preisgekrönten WW2-Shooter-Serie, an die NBG EDV Handels & Verlags GmbH gegeben. Sniper Elite 4 wird am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den neusten Teil der Sniper Elite-Serie in den Handel bringen dürfen“, sagt Michael Schappei, Sales Manager NBG. „Aufgrund der atemberaubenden italienischen Kulisse, der riesigen Welt und nicht zuletzt des wettbewerbsarmen Zeitfensters im Februar sind wir sicher, den Erfolg der Vorgänger noch deutlich übertreffen zu können. Unsere Handelspartner können sich auf einen starken Umsatzbringer in einer eher ruhigen Zeit freuen! Den Endkunden und die vielen Sniper Elite-Fans erwartet die größte und umfangreichste Kampagne in der Geschichte der Serie, sowie Level, die um ein vielfaches größer sind als im Vorgänger.“

