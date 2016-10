Skybound kündigt neues Walking Dead Spiel an

The Walking Dead Erfinder Skybound Comics hat ein neues Spiel zur erfolgreichen Zombie Serie angekündigt. Fans der Comics und der TV-Serie dürfen sich bereits jetzt auf 2017 freuen. Im März soll The Walking Dead March to War erscheinen. Das Spiel wird wenig mit der gleichnahmigen Comicausgabe zu tun haben, aber dafür auf allen Android und Ios Geräten verfügbar sein und eine intensive Story bieten. Das Mobile Game soll alle Fans der lebenden Leichen begeistern und wird kostenfrei verfügbar sein. Das Finanzierungsmodell wird vermutlich auf In-Game-Käufen basieren.

Während wir hierzulande noch auf die siebte Staffel der erfolgreichen Zombieserie warten müssen, dürfen wir uns nun auch schon auf das nächste Spiel freuen.

Und jetzt mal ehrlich! Wer ist alles mit dabei sobald die Zombies wieder unterwegs sind?

