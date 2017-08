Sinner Sacrifice for Redemption: Chinas Antwort auf Dark Souls

Auf der diesjährigen China Joy, welche vergangenes Wochenende stattfand, kündigte das chinesische Entwicklerstudio Dark Star Games ihr Action-Rollenspiel „Sinner Sacrifice for Redemption“ an. Auf der China Joy 2017 wurde der Titel bereits in einer spielbaren Version präsentiert und wie man dem Gameplay-Material entnehmen kann orientiert sich dieser sehr stark an der Dark Souls Reihe. Unterhalb des Artikels könnt ihr den Ankündigungstrailer und ein abgefilmtes Gameplay-Video bestaunen.

„Sinner Sacrifice for Redemption“ soll bereits im ersten Quartal 2018 den Weg nach Europa finden und für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird es auf der diesjährigen Gamescom die Möglichkeit geben den Titel selbst an zu testen. Auch wenn der Titel eher wie eine dreiste Dark Souls Kopie daherkommt, gaben die Entwickler zu verstehen, dass genug eigene Ideen einfließen und ein hoher Qualitätsstandard geboten werden soll.