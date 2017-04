Shiness: The Lightning Kingdom ab sofort erhältlich

Die Verantwortlichen von Focus Home Interactive und die Entwickler von Enigami erinnern mit einem Launch-Trailer an ihr neues Action-RPG Shiness: The Lightning Kingdom. Das Spiel ist seit dem 18.April 2017 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich und ist bereits für 29,99€ erhältlich. Den Launch-Trailer haben wir euch unterhalb des Artikels eingebunden.

In Shiness: The Lightning Kingdom steuert ihr fünf unterschiedliche Charaktere, jeder mit eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestattet. „Ihr bereist an Bord eines Flugschiffs die Himmlischen Inseln. Nach eurer unsanften Landung auf feindlichem Gebiet findet ihr euch mitten in einem Machtkampf wieder, den gleich mehrere Königreiche untereinander austragen. Chado könnte diese verzwickte Situation vielleicht dank Shiness lösen, einem magischen Geist, den nur er sehen kann.“

Die Features von „Shiness“ laut Hersteller:

Reist als Chad mit seinen vier Begleitern durch eine bezaubernde interaktive Welt und entwickelt eure Charaktere stetig weiter.

Hyper-dynamische Kämpfe, Kombination aus Magie und Kampfspiel-Mechaniken (Treffer, Combos, Paraden usw.).

Entwickelt zwei Arten von Fertigkeiten (physische Angriffe und Magie) und schaltet neue Talente und Zauber frei.

Entdeckt eine gigantische Welt voller verschiedener Umgebungen, mit denen ihr dank der besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten eurer Begleiter interagieren könnt.

Zahlreiche Quests und Nebenquests eröffnen euch die Möglichkeit, eure Charaktere und deren Ruf ständig weiterzuentwickeln.

