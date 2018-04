Shin Yakuza – Neue Infos und „Yakuza 0-2“ möglich

Producer Daisuke Sato liefert einige Details zum „Yakuza 6“-Nachfolger „Shin Yakuza“ und äußert sich zu einem möglichen „Yakuza 0-2“.

Am Wochenende äußerte sich Producer Daisuke Sato zur Zukunft der „Yakuza“-Reihe und betonte dabei, dass „Yakuza 0“ auch innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert genießt und die Mitarbeiter diesen Teil besonders lieben würden. Dahingehend wurde bereits ein mögliches Sequal zu „Yakuza 0“ angesprochen, welches sich geschichtlich zwischen „Yakuza 0“ und dem ersten „Yakuza“ positionieren könnte, dennoch wollte Sato nicht bestätigen, dass ein „Yakuza 0-2“ jemals entwickelt werden soll oder sich möglicherweise bereits in Entwicklung befindet.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs widmete Sato sich dem Nachfolger zu „Yakuza 6“. „Shin Yakuza“ so der Codename des Projekts setzt zeitlich nach „Yakuza 6“ an und wird den Spielern die Gelegenheit bieten liebgewordene Charaktere aus den Vorgängern zu treffen. Viel ist zu dem neuen „Yakuza“-Teil nicht bekannt, jedoch steht bereits fest, dass Protagonist der Geschichte ein gewisser Ichiban Kasuga sein soll. Ichiban soll sich gänzlich von Kazuma unterscheiden.

Während Kazuma von Anfang an bereits einen gefürchteten Ruf innerhalb der Yakuza hatte und eine entscheidende Position inne hatte, werden die Spieler mit Ichiban ein komplett unbeschriebenes Blatt vorgesetzt bekommen. Er steht in der Hierarchie ganz unten, hat weder Geld, noch Freunde oder kann auf eine andere Art von Unterstützung zurückgreifen. Die Story wird sich darum drehen, was Ichiban aus seiner Situation macht und wohin sein Weg ihn führt. Kazuma wird als ein stoischer Charakter beschrieben, während Ichiban ein emotionaler und freimütiger Mensch ist. Abschließend