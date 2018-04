Shenmue I & II – Preis und weitere Details

Ende letzte Woche hat Publisher Sega die Neuauflagen zu den beiden Open-World-Klassikern „Shenmue“ und „Shenmue 2“ angekündigt. Jetzt wurden dank dem YouTuber Adam Koralik weitere Details wie der Preis der HD Collection bekannt gegeben.

Wie wir bereits wissen sollen die technisch überarbeiteten Fassungen zu „Shenmue“ und „Shenmue 2“ für PC, Playstation 4 und Xbox One noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Zudem wird eine flüssige Framerate, die Unterstützung von 1080p, überarbeitete Texturen und noch einiges mehr versprochen. Darüber hinaus sollen Spieler zwischen der klassischen und einer modernen Steuerung wählen können.

Der YouTuber Adam Koralik veröffentlichte nun ein Video in welchem er weitere Details zu der HD Collection preisgibt. Demnach soll die „Shenmue I & II HD Collection“ zu einem Preis von 29,99 US-Dollar angeboten werden. Hierzulande dürfte der Preis 1:1 übernommen werden. Darüber hinaus sollen die Konsolenbesitzer wählen dürfen, ob sie eine Retail- oder eine Downloadversion erwerben möchten. Auf dem PC werden die beiden Fassungen nur in digitaler Form vertrieben. Wenig überraschend sollen die Neufassungen auch über Achievements verfügen. Für die technische Überarbeitung der beiden Klassiker zeigt sich das Entwicklerstudio D3t Ltd verantwortlich.