Shenmue I & II – HD Collection kommt noch 2018 für PS4, Xbox One und PC

SEGA hat sich endlich dazu entschieden die Spieleklassiker „Shenmue“ und „Shenmue II“ als HD Neuauflagen auf der aktuellen Generation aufleben zu lassen und kündigt die beiden Spiele für Playstation 4, Xbox One und den PC an. Erste Deatails, Screenshots und einen Trailer findet ihr in unserem Artikel.

Aktuell arbeitet Yu Suzuki, der Mastermind hinter der Shenmue-Reihe, mit seinem Entwicklerstudio Ys Net an „Shenmue III“. Das Action-Adventure soll noch in diesem Jahr für Playstation 4 und den PC veröffentlicht werden und als Publisher fungiert Deep Silver, allerdings wurde die Marke urpsrünglich von SEGA vertrieben.

Heute kündigte SEGA die ersten beiden Teile für die Playstation 4, Xbox One und den PC an und erfüllt damit den Wunsch vieler Fans. Ursprünglich erschienen „Shenmue“ und „Shenmue II“ in den Jahren 2000 und 2001, boten eine offene Spielwelt mit Jiu-Jitsu-Kämpfen, investigativen Ermittlungen, Rollenspielelementen, Minispielen und gelten als Vorreiter der Quick-Time-Events. Erstmals in der Videospielgeschichte wurden Stadterkundungen in einer offenen Welt geboten, wobei es auch einen Tag- und Nachtwechsel, einen Wetterwechsel, dynamische Läden und NPCs mit eigenen Zeitplänen gegeben hatte. Trotz großartiger Wertungen (Shenmue I =4players: 95 %, gamezone.de: 9,5/10, spieletipps.de: 90 % und Shenmue II = Metascore 88) und vieler begeisterter Fans, entpuppten sich die beiden Spiele für Publisher SEGA als finanzieller Reinfall. Somit entschieden die Verantwortlichen die Reihe mit „Shenmue II“ zu beenden und ließen die Fans mit einem Cliffhanger zurück, da Yu Suzuki von vorne rein mit einer Trilogie plante. Endlich werden die Fans 2018 Ryos komplette Geschichte erleben können.

Zur Handlung von „Shenmue“ heißt es von offizieller Stelle: „Eine Geschichte von Rache. Im Jahre 1986 kehrt der junge Kampfsportler Ryo Hazuki zurück zum Dojo seines Vaters Iwao Hazuki – und wird dort Zeuge, wie dieser von einem Chinesen namens Lan Di ermordet wird. Lan Di stiehlt ein mysteriöses Artefakt namens Spiegel des Drachen. Ryo schwört, seinen Vater zu rächen, und folgt der Spur von Lan Di.“

„Shenmue I & II“ soll noch 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

Features der PC-Version

Die beste Shenmue-Erfahrung Bahnbrechende Dreamcast-Klassiker zum ersten Mal auf PC Verbesserte Benutzeroberfläche Wahl zwischen moderner oder klassischer Steuerung Japanische Sprachausgabe zum ersten Mal für internationales Publikum verfügbar Vollkommen anpassbare Bildschirmauflösung

Eine epische Legende Eine Geschichte von Rache auf einer gewaltigen Bühne Löse das Geheimnis, das den Mord an deinem Vater umgibt Ein Erlebnis, das du nie vergessen wirst

Die Welt fühlt sich lebendig an Rede mit jedem und durchsuche die Welt nach Hinweisen NSCs führen eigenständige Leben mit eigenen Zeitplänen Sorgfältige Nachbildungen von Japan und Hong Kong der 1980er Mach eine Pause und spiele Arcade-Spiele, suche Sammelgegenstände, besuche Entenrennen und mehr