Shenmue 3 – Drei neue Screenshots veröffentlicht

Vor wenigen Tagen gab Yu Suzuki, der Creative Directore der Shenmue-Reihe, zu verstehen, dass die verantwortlichen Entwickler seines neuen Studios Ys Net neue Wege beim Kampfsystem gehen möchte. Demnach wird sich das neue Kampfsystem nicht wie in den Vorgängern an der „Virtua Fighter“-Reihe orientieren, sondern bis zu einem gewissen Grad an einen Puzzle-Titel erinnern und den Schwerpunkt auf die Choreographie legen. Darüber hinaus spielt man mit dem Gedanken Gegenstände zu integrieren, die Einfluss auf die einzelnen Duelle nehmen könnten. Auch Quick-Time Events sollen eine Rolle spielen und weitere nicht näher genannte Elemente sollen die Kämpfe auflockern.

Heute veröffentlichte man drei neu Screenshots zu „Shenmue III“, die unter anderem den Hauptprotagonisten Ryu Hazuki zeigen. Weitere Details und Gemaplay-Videos werden bereits in Kürze erwartet, da „Shenmue III“ zu den Titeln gehört, welche auf auf der MAGIC 2018 am 24. Februar präsentiert werden. Ein Erscheinungstermin fehlt allerdings immer noch, jedoch wird das Spiel noch in diesem Jahr erwartet. Angekündigt wurde „Shenmue III“ bisher nur für den PC und die Playstation 4.