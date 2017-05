Shadow Warrior 2 erhält einen Release-Termin für die PS4 und Xbox One

Die Verantwortlichen der Flying Wild Hogs kündigten heute den Erscheinungstag ihres Shooter-RPGs Shadow Warrior 2 für die Playstation 4 und die Xbox One an. Demnach erscheint das Spiel bereits in der kommenden Woche, am Freitag, den 19.Mai 2017. Das Spiel ist bereits seit dem 16.Oktober 2016 für PC erhältlich und konnte durchaus überzeugen, bei mehr als 6.000 Reviews heimste der Titel insgesamt 9/10 Punkte ein.

„Shadow Warrior 2 ist Flying Wild Hogs bislang größter Titel und wir freuen uns wirklich darauf, dass er nächste Woche erscheint. Wir hoffen, dass den Fans des ersten Teils gefällt, wie Shadow Warrior 2 die gesamte Reihe auf die nächste Stufe hebt, und dass sich die neuen Spieler über den kostenlosen Download von Shadow Warrior bei ihrem Kauf von Shadow Warrior 2 freuen“, so die Entwickler.

„Shadow Warrior 2 ist die überwältigende Fortsetzung von Flying Wild Hogs alternativem Ego-Shooter und folgt den weiteren Missgeschicken des früheren Firmenshoguns Lo Wang. Als zurückgezogen lebender Söldner am Rande einer chaotischen Welt muss der gewandte Krieger erneut seine vernichtende Kombination aus Feuerwaffen, Klingen, Magie und Verstand ins Feld führen, um die dämonischen Horden zu besiegen, die die Welt überfluten. Kämpfe online Seite an Seite mit bis zu vier Verbündeten oder schlage dich allein durch überwältigende, rechnerisch erstellte Landschaften, um gewagte Missionen abzuschließen und mächtige, neue Waffen, Rüstungen und legendäre Reliquien zu finden“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.