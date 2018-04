Shadow of the Tomb Raider – Screenshots, Box Art und alle Editionen enthüllt

Im Laufe des Tages soll der erste Gameplay Trailer zu Square Enix kommenden Action-Adventure „Shadow of the Tomb Raider“ veröffentlicht werden, doch zuvor könnt ihr bereits neue Screenshots betrachten, euch das finale Box Art ansehen und habt die Qual der Wahl euch für eine der zahlreichen Editionen zu entscheiden.

Im letzten Monat haben die Verantwortlichen bereits einen ersten Teaser Trailer enthüllt, der euch einen ersten düsteren Einblick auf das neue Tomb Raider Abenteuer enthüllte. Heute soll eine erweiterte Version des Trailers mit ersten Gameplay Eindrücken veröffentlicht werden. Das Unternehmen Amazon kam den Verantwortlichen etwas zuvor und präsentierte für kurze Zeit erste Screenshots samt Box Art über die offizielle Website. Zudem sind mittlerweile erste Bilder zu den unterschiedlichen Editionen im Netz veröffentlicht worden.

Insgesamt sind es zehn Screenshots, welche uns Tomb Raider in üblichen Action-Sequenzen und gewohnter Umgebung präsentieren, doch ein Screenshots sticht aus der Masse heraus. Hier ist Protagonistin Tomb Raider in einer belebten Stadt unterwegs, während um sie herum der mexikanische Feiertag „Día de Muertos“ („Tag der Toten“) zelebriert wird. Unterhalb des Artikels findet ihr die besagten Screenshots. Weitere Informationen zu den Inhalten der verschiedenen Versionen sollen im Verlauf des Tages enthüllt werden.

„Shadow of the Tomb Raider“ soll am 14. September 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.