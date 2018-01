Shadow of the Colossus – Neuer Trailer zeigt die wunderschöne neue Grafik

Publisher Sony Interactive Entertainment Japan and Asia haben einen neuen Gameplay Trailer zum kommenden Action-Adventure Remake „Shadow of the Colossus“ veröffentlicht. Der Trailer beleuchtet die wunderschöne neue Grafik und legt das Augenmerk auf die Kämpfe gegen die Kolosse. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Die Entwickler von Bluepoint Games haben einen großartigen Job geleistet den alten PS2-Klassiker „Shadow of the Colossus“ aus dem Jahr 2005 auf die aktuelle Playstation 4 Generation zu hieven. Wenn man nicht wüsste, dass es sich hierbei um ein Remake handelt, dann könnte man meinen es handele sich um einen normalen Playstation 4 Titel. In „Shadow of the Colossus“ müssen die Spieler eine geheimnisvolle Welt erkunden und 16 gigantische Bestien erlegen, um ein Mädchen wieder ins Leben zurückzuholen. Bewaffnet mit einem magischen Schwert, einem Bogen und dem treuen Ross müsst ihr euch in den weitläufigen Landschaften auf die Suche nach den Kolossen begeben.

„Shadow of the Colossus“ wird am 07.Februar 2018 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.