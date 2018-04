Serious Sam 4 – Teaser-Trailer veröffentlicht

Im Rahmen der Reboot Develop Conference in Dubrovnik wurde ein Teaser-Trailer zu „Serious Sam 4: Planet Badass“ veröffentlicht. Erstes Gameplay Material soll zur E3 2018 folgen.

„Serious Sam 4“ hätte eigentlich schon 2014 veröffentlicht werden, daraus wurde ja bekanntlich nichts, doch nun melden sich die Verantwortlichen von Croteam zurück und präsentieren im Rahmen der Reboot Develop Conference in Dubrovnik (Kroatien) einen Teaser-Trailer. „Serious Sam 4: Planet Badass“, so der vollständige Name des Shooters, soll auf der E3 2018 vollständig präsentiert werden. Den Teaser-Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Wenig ist bisher zum neuen Spiel bekannt, doch eines versprechen die Verantwortlichen jetzt schon: Es wird keinen einzigen Level in der Wüste geben. Zudem können sich Spieler auf einen deutlich größeren Umfang sowie unzählige Waffen gefasst machen. Dem Produkteintrag von Steam lassen sich bereits folgende Features ausmachen:

Einzelspieler

Mehrspielermodus (online)

Mehrspielermodus (lokal)

Koop

Online-Koop

Lokaler Koop-Modus

Geteilter Bildschirm (Split-Screen-Multiplayer)

PlattformübergreifenderMehrspieler

Steam-Errungenschaften

Volle Controllerunterstützung

Steam Workshop

SteamCloud

Steam-Bestenlisten

Level-Editor.

Ob der Titel neben dem PC auch für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One umgesetzt wird, erfahren wir spätestens im Juni zur E3 2018.