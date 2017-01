Semispheres Veröffentlichungstermin bekannt

Vivid Helix verkündete den Erscheinungstag ihres ungewöhnlichen rätsel Abenteuerspiels, welches am 14.Februar 2017 für PS4 und PC veröffentlicht wird.

Das Spiel bietet eine eher ungewöhnliche Steuerung mit Stealth-Elementen. Ihr steuert zwei Charaktere mit beiden Analog-Sticks, der linke Stick steuert die linke Figur und umgekehrt. Diese Steuerungs-Methode verwendete bereits das schwedische Entwicklerstudio Starbreeze Studios bei ihrem wunderschönem Adventure „Brothers: A Tale of Two Sons“, welches 2013 zunächst digital für die Xbox360, PS3 und den PC veröffentlicht wurde und im Jahre 2015 den Weg auf die PS4, Xbox One und IOS Systeme fand.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: „Das Spiel wurde so gestaltet, dass ihr komplett darin eintauchen könnt. Das beruhigende Farbschema und die wallenden Hintergründe in Kombination mit Sids atmosphärischem Soundtrack werden euch praktisch in das Spiel hineinziehen und dafür sorgen, dass ihr voll darauf konzentriert seid. Auch nach mehr als zwei Jahren Arbeit an diesem Titel macht es mir bis heute Spaß, einfach mit den Charakteren herumzuspielen.“

Und um euch einen besseren Einblick zum Gameplay zu verschaffen folgt unterhalb dieser Zeilen ein Gameplay-Trailer.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…