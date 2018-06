Sekiro – Shadows Die Twice – Wird es From Softwares schwierigstes Spiel?

Seit der E3 2018 ist bekannt, dass Activision und From Software an dem Action-Adventure „Sekiro – Shadows Die Twice“ arbeiten und laut Hidetaka Miyazaki könnte der Titel weitaus schwieriger werden als From Softwares Spiele zuvor.

From Software haben etwas geschafft, dass in der heutigen Zeit nicht ganz einfach erscheint und mit dem Spiel „Demon´s Souls“ ein komplett neues Sub-Genre geschaffen. Spätestens ab „Dark Souls“ ist den Spielern die „Souls“-Artige-Spielmechanik ein Begriff, auch Publisher versuchen seitdem diese Mechanik in ihre Spiele zu integrieren, damit einhergehend ist der Schwierigkeitsgrad ein entscheidender Faktor. Als einfach kann man kein „Souls“-Spiel betiteln. In einem aktuellen Interview mit GameSpot gibt der verantwortliche Director Hidetaka Miyazaki den Spielern zu verstehen, dass auch der neuste Titel „Sekiro: Shadows Die Twice“ eine Herausforderung darstellen wird.

„Wir denken, dass das Maß an Freude wirklich variieren und von Spieler zu Spieler sehr weitreichend sein wird“, sagte Miyazaki. „Falls man ein Spieler ist, der sich gerne seine Zeit nimmt und vorsichtig die Dinge zusammensetzt und die Schwächen und Positionierung der Gegner lernt und alles beobachtet, dann wird man eine großartige Zeit haben. Es ist dieser Sinn der Entdeckung, während man die dreidimensionalen Karten erkundet ─ man wird etwas finden, vielleicht ein neues prothetisches Werkzeug, dass einen denken lässt: ‚Hey, warum nutze ich nicht das gegen diesen Gegner?‘ Wenn es klickt macht und wenn es funktioniert, wird dies das Gefühl der Befriedigung für diesen Spieler sein.“

Solltet ihr jedoch nicht zu den ruhigeren Spielern gehören, die Miyazaki beschreibt und euch eher mit dem Katana von einem Kampf in den nächsten stürzen, so werdet ihr die Intensität deutlich spüren. „Sie werden diese hohe Herausforderung erhalten, die wahrscheinlich noch schwieriger als vorherige From-Spiele sein wird“, so Miyazaki. „Wir haben also das Gefühl, dass jeder etwas haben kann, dass zu ihm passt.“

„Sekiro: Shadows Die Twice“ soll Anfang 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Unterhalb des Artikels findet ihr den E3 2018 Trailer.