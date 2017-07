Sea of Thieves: Neues Video rückt die raue See der Spielwelt in den Mittelpunkt

Leider verkündeten Microsoft und die Entwickler von Rare auf der diesjährigen E3, dass ihr Online-Mehrspieler-Titel Sea of Thieves nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird, sondern erst im Frühjahr 2018 damit zu rechnen ist. Die Verantwortlichen veröffentlichten nun ein neues Video, in welchem mehr auf die Spielwelt eingegangen wird.

Dabei soll euch das Meer selbst schon eine richtige Herausforderung bieten und euch das Leben schwer machen. Kommentiert wird der Clip, welchen wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden haben, von Principal Technical Artist Valentine Kozin und Senior Designer Shelley Preston.

„Erarbeite dir mit deinen Mitspielern ruhmreiche Erfolge und Belohnungen, indem du dich auf epische Seereisen begibst und legendäre Artefakte und verborgenen Schätze entdeckst. Sea of Thieves bietet eine unvergessliche Welt, die es zu entdecken gilt. Die vielen, geheimnisvollen Kreaturen lauern dabei nicht nur auf den Inseln, sondern auch unterhalb der Wasseroberfläche“, so von offizieller Seite.

Erscheinen soll Sea of Thieves für die Xbox One und Windows 10.