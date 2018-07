Scythe – großes Gratis DLC veröffentlicht

Der Publisher Asmodee Digital und der Entwickler The Knights of Unity haben seit dem Early-Access-Start von Scythe: Digital Edition auf Steam im Juni an zahlreichen Verbesserungen und Erweiterungen gearbeitet, die heute in Form eines kostenlosen DLCs veröffentlicht wurden. Das umfangreiche Update umfasst neue Animationen, ein überarbeitetes Tutorial, weitere Tooltips und Fehlerbehebungen, die Rückkehr der Kampfkarten und vieles mehr.

Jeder, der das Spiel bereits erworben hat, kann den Soundtrack von Scythe: Digital Edition ab sofort kostenlos herunterladen. Dieser beinhaltet alle bisherigen und in Zukunft hinzugefügten Tracks, inklusive der neuen Nations-Themes. Hier zudem eine Übersicht der weiteren Patch-Inhalte:

Überarbeitete Tutorial-Missionen

Alle Tutorial-Missionen wurden verbessert, um eine noch flüssigeren und intuitiveren Einstieg in das Spiel zu bieten. Außerdem werden abgeschlossene Missionen ab sofort markiert, um eine bessere Übersicht zu geben.

Anzeige des Punktestands

Die Punkteanzeige enthält nun einen Button, der den Punktestand der einzelnen Spieler anzeigt.

Animation zum Spielende

Eine völlig neue Animation am Ende des Spiels fasst die Details zum Erhalt der Punkte zusammen: Ansehen, Sterne, beherrschte Regionen, kontrollierte Ressourcen, Gebäude-Bonus und Münzen.

Rückkehr der Kampfkarten

Das Spiel zeigt ab sofort den richtigen Namen der Kampfkarten an.

Stärke-, Ansehen- und Triumph-Anzeige überall sichtbar

Mit einer neuen Option können die traditionellen Anzeigen für Sterne, Stärke und Ansehen überall auf der Karte eingeblendet werden, um jederzeit die Spielerstände nachzuverfolgen.

Trennung von Rusviet-Spielern und dem Spielertableau „Industriell“

Diese neue Option schließt zum Start des Spiels die Verbindung zwischen Rusviet-Spielern und dem Spielertableau „Industriell“ aus, wie es die Anleitung empfiehlt.

Überarbeiteter Rundenzähler

Ab sofort werden gesamte Runden anstatt einzelner Zügen gezählt.

Fehler der Solidarität-Fähigkeit behoben

Die Fähigkeit Solidarität der Republik Polania funktioniert nun.

Du verlierst keine Beliebtheit, wenn du gegnerische Arbeiter im Kampf zum Rückzug zwingst.

Scythe: Digital Edition ist für 19,99 EUR im Early Access auf Steam erhältlich.