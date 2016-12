Schon bald neue Infos zu God of War

Zuletzt ist es sehr still um den neuen God of War Teil der Sony Santa Monica Studios gewesen. Cori Balrog, der verantwortliche Director, twitterte auf Nachfragen der Fans ein paar Statements zum Entwicklungsstand, vor kurzem gab er bekannt, dass man mit den Motion-Capturing beschäftigt sei und diese bald abschließen werde.

Der God of War E3 Gameplay Trailer wurde zum erfolgreichsten Gaming-Video des Jahres mit mehr als 14 Millionen Views gekürt und dies nahm Cori Balrog zum Anlass noch einmal über God of War zu twittern und den Fans zu verkünden, dass man bereit sei neue Infos preis zu geben, sobald der Trailer mehr als 15 Millionen Views zählt. Zudem gab Cori Balrog an God of War bereits einmal durchgespielt zu haben.

Cori Balrog warnt aber auch vor zu hohen Erwartungen.

Hier gibt es noch einmal den E3 Trailer 2016 zu sehen.

