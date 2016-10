Rockstar teasert Red Dead Redemption 2 an

Das die Fans des Westernspektakels Red Dead Redemption schon lange auf einen zweiten Teil, oder zumindest ein Remastered der klassischen ersten Variante warten ist eigentlich kein Geheimnis. Nun scheint es aber aktuell so auszusehen als ob wir schneller als erwartet an eine offizielle Ankündigung kommen könnten. Aktuell sieht die Website von Rockstar sehr danach aus. Getaucht in ein blutiges Rot, mit dem typischen Red Dead Redemption Shader und dem Firmenlogo in schwarz kommt es einem mehr als logisch vor, das die Ankündigung von John Marstons Rückkehr kurz bevorsteht.

Auch ein aktueller Tweet des Unternehmens lässt nicht nur Grund zur Hoffnung, sondern fördert alle Fans des Spieles zu Tage, die jetzt gierig an ihren Konsolen kratzen und endlich wissen wollen wie es im wilden Westen weitergeht. Ganz ehrlich!? Wir wollen es auch! Wir wollen wissen was dahintersteckt und wieder zurück in die Zeit in der Männer noch echte Männer waren, in denen Konflikte noch mit Pistolen und Gewehren gelöst wurden, Feinde gefesselt auf Bahngleise gelegt und der beste Jäger von allen eine riesige Belohnung bekommen hat!

Back to the Roots, aber selbst wenn Rockstar einen zweiten Teil ankündigt, dann hoffen wir das sie den ersten als Remastered nicht vergessen!

Wir bleiben für euch dran und versüßen euch die Wartezeit nochmal mit einem Trailer des ersten Red Dead Redemption…

