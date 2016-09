Rising Star veröffentlicht Assault Suit Leynos in Europa

Rising Star Games hat jetzt angekündigt das Assault Suit Leynos ab sofort im teilnehmenden Handel in einer klassischen boxed Version erhältlich ist. Das sehr schnelle Mech-Action Game soll an die guten alten 16-Bit Zeiten erinnern. Früher war die Serie unter dem Namen Target Earth bekannt, vielleicht kennen einige von euch die Serie ja noch. Mittlerweile heißt die Strike Suit soll aber immer noch über das gleiche ultraschnelle Gameplay und die schnellste Balleraction seiner Klasse verfügen. Was meint ihr? Lohnt es sich da zuzugreifen?

Amazon.de Widgets

Gefällt mir: Gefällt Lädt…