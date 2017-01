Rise of the Tomb Raider – kostenlose Testversion für PS4 erhältlich

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort eine kostenlose Testversion zu RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM für die PlayStation 4 erhältlich ist. Alle Mitglieder des PlayStation Network können die ausführliche Demo gratis herunterladen und den Anfang von Lara Crofts neuestem Abenteuer ohne Einschränkungen bis zum Ende der ersten Mission spielen.

RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM enthält nicht nur das preisgekrönte RISE OF THE TOMB RAIDER, sondern auch ein komplett neues Story-Kapitel mit dem Titel „Blutsbande“ inklusive VR-Unterstützung (nur für PlayStation VR), den Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten bieten. Die limitierte Day-One-Edition wird zudem ein exklusives Artbook enthalten.

Die kostenlose Testversion könnt ihr hier auf eure PS4 herunterladen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…