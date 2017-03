Rime wird am 26.Mai veröffentlicht

Publisher Grey Box und Six Foot und die Entwickler von Tequila Works enthüllten heute den genauen Erscheinungstag des heiß erwarteten Puzzle Adventures Rime. Das spiel soll demnach am 26.Mai 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Das Spiel wird sowohl digital als auch in physischer Form für 29,99Pfund verfügbar sein. Eine Angabe zum Europreis fehlte, doch über Amazon lässt sich das spiel zu einem Preis von 35,99€ vorbestellen. Eine Version für die Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, ein genauer Termin wurde nicht benannt, jedoch wird die Switch Version um 10Pfund teurer betitelt, womit dieser bei 39,99Pfund liegt.

Rime erzählt die Geschichte eines Schiffsbrüchigen kleinen Jungen, der auf einer mysteriösen Insel strandet. Wir Spieler müssen dann Rätsel lösen um die Geheimnisse der Insel zu enthüllen. Unterhalb des Artikels könnt ihr euch nochmal einen Trailer zum Spiel ansehen.

