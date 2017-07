Riesenspinne Shelob aus Mittelerde Schatten des Krieges präsentiert sich im Trailer

Im Rahmen der San Diego Comic-Con haben die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive und Monolith Productions einen neuen Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Mittelerde: Schatten des Krieges“ vorgestellt. Im besagten Trailer, welchen wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben, lernt ihr einen neuen Charakter kennen, im Detail handelt es sich hierbei um die Riesenspinne Shelob, eine der letzten Nachfahren Ungoliants. Jedoch verrät der Trailer nicht alles und so werden wir uns wohl oder übel zum Release des Spiels gedulden müssen, um zu erfahren welche Rolle Shelob spielt und ob Talion ihr letzten Endes vertrauen kann.

Wer mit der Geschichte von „Der Herr der Ringe“ vertraut ist, dem wird Shelob bekannt vorkommen, denn dabei handelt es sich um die Spinne, die Frodo gestochen und beinahe getötet hätte, wäre Sam nicht im richtigen Augenblick zur Rettung erschienen. Dieser schaffte es nämlich die Riesenspinne in die Flucht zu schlagen. In „Mittelerde Schatten des Krieges“ wird Shelob die Fähigkeit besitzen sich in einen Menschen zu verwandeln und Talion die Zukunft zu deuten.

„Mittelerde: Schatten des Krieges“ wird am 10.Oktober 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht und erzählt die Geschichte um den gefallenen Waldläufer Talion und seinem Geist-Begleiter Celembrimbor. Diese müssen einen neuen Ring der Macht schmieden, um sich Sauron höchstselbst und seiner dunklen Armee stellen zu können.