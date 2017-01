Resident Evil 7 wird ein Play-Anywhere Titel

Eine freudige Nachricht für alle Xbox One und PC Besitzer erreichte uns heute, denn Microsofts Play Anywhere-Konzept umfasst bald nicht nur First Party Titel sondern auch Third Party Titel. Microsoft kündigte heute an, dass Capcom mit dem Titel Resident Evil 7 als eines der ersten Third Party Titel das Play Anywhere Feature unterstützen wird.

Das Play Anywhere Feature bietet euch die Möglichkeit einen Titel über das Xbox Live oder den Windows 10 Store zu erwerben und auf dem jeweils anderem System kostenlos runterzuladen und zu spielen. Darüber hinaus stehen euch Spielstände Plattformübergreifend zur Verfügung, welche Titel bereits unterstützt werden könnt ihr hier einsehen.

Resident Evil 7 erscheint am 24.Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC.

